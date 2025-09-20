Invité de dernière minute sur la Laver Cup, Reilly Opelka, sélec­tionné par Andre Agassi pour affronter Casper Ruud, s’est incliné en deux sets face au Norvégien (6−4, 7–6). Et visi­ble­ment, l’Américain a eu du mal à s’adapter à la surface très particulière.

« Je ne sais pas si c’est la surface, la balle ou les deux, mais c’est assez unique. C’est tout simple­ment bizarre. C’est un peu comme une surface en papier de verre avec une balle qui gonfle vrai­ment. J’ai égale­ment pu en tirer parti. J’ai marqué beau­coup de points en fond de court aujourd’hui, car avec un joueur comme Casper, si je lui envoie un coup droit haut, le point est perdu, peu importe où il se trouve sur le court. Sur un terrain comme celui‐ci aujourd’hui, j’ai pu défendre et revenir dans certains échanges. »