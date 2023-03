Caroline est une fille épatante, posi­tive, enjouée. Lors de notre dernière rencontre à l’oc­ca­sion de la fin de la saison où elle avait eu logi­que­ment l’hon­neur de notre une, elle avait encore confirmé qu’elle savait rester natu­relle et simple même si elle avait tutoyé les sommets.

Depuis ce moment privi­légié, la Tricolore a proposé une saison en dents de scie, et surtout sans un grand résultat même si elle est parvenue à atteindre deux finales en WTA250.

A la surprise géné­rale, elle a perdu sa « kiné » cette semaine après sa défaite « cuisante » en Floride face à la Roumain Cirstea, un départ un peu simi­laire dans la forme à celui de son ex‐coach Bertrand Perret fin 2022.

Or c’est préci­sé­ment ce duo constitué de Bertrand Perret et de Laura Le Goupil qui avait permis à Caro de s’épa­nouir tota­le­ment. Et ce n’est pas le cdd de l’Argentin Juan Pablo Guzman, rempla­çant de Perret, qui aura permis de rester dans la même dynamique.

Le constat est main­te­nant assez simple, Caroline se retrouve donc toute seule alors que la saison sur terre va commencer avec des enjeux impor­tants pour une joueuse de son niveau notam­ment à Roland‐Garros où elle sera très attendue par le public tricolore.

Numéro 4, on imagine pas une seule seconde qu’elle puisse partir seule dans toute l’Europe avec son ther­mobag sur le dos.

Du coup, on se dit qu’il est peut‐être probable que son père vienne combler le vide avant de consti­tuer un vrai staff ou…pas.