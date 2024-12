Luca Van Assche est en lice cette semaine à Jeddah, au Masters Next Gen, pour la deuxième année consécutive.

Mais le jeune Français vain­queur de Roland‐Garros junior en 2021 en battant Arthur Fils en finale n’a pas connu une année 2024 aussi brillante que la précé­dente, ce qui peut causer des doutes.

En confé­rence de presse, le Français a répondu aux ques­tions de jeunes fans, évoquant notam­ment les moments de doutes que l’on peut avoir à encaisser en tant que joueur professionnel.

« Bien sûr, tout le monde a des doutes. Quand vous êtes enfant, quand vous commencez à jouer, vous jouez juste pour le plaisir au début. Je joue toujours pour le plaisir, mais main­te­nant, bien sûr, c’est mon travail. Quand j’ai commencé à décider de devenir joueur de tennis profes­sionnel, c’était diffi­cile, car si vous réus­sissez et devenez profes­sionnel, c’est très bien, mais les chances sont très minces. Il faut saisir ses oppor­tu­nités. Maintenant que je suis sur le circuit, parfois je perds beau­coup de matches et parfois je me demande pour­quoi je fais ça, parce que ma famille est en France et je ne suis presque jamais là pour les voir. Parfois, c’est diffi­cile mais je profite de ma vie sur le Tour pour le moment, c’est cool. »