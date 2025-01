À l’oc­ca­sion des quarts de finale de l’Open d’Australie lundi (11h, heure fran­çaise), Carlos Alcaraz va défier Novak Djokovic pour la huitième fois. Et il est pour le moment mené 4–3 dans ses face‐à‐face avec le Serbe, contre qui il reste sur une défaite en finale des Jeux Olympiques de Paris en août dernier.

« Dans un Grand Chelem, à partir des quarts de finale, on est face aux meilleurs du monde. Si ce n’était pas Djokovic, ça pour­rait être n’im­porte quel joueur au sommet du clas­se­ment. Jouer Novak en quarts ou en demi‐finales, ça ne change rien. En finale, ce serait proba­ble­ment diffé­rent. Mais en quarts de finale, je vais aborder le match comme les autres fois contre lui et on verra », a commenté l’Espagnol en confé­rence de presse.