Novak Djokovic a une nou­velle fois été au coeur d’une polé­mique ces der­nières semaines, en rai­son de sa lettre envoyée à Craig Tiley durant la qua­ran­taine aus­tra­lienne. Adulé ou détes­té, son ex‐entraîneur Boris Becker pense que le trai­te­ment média­tique réser­vé au numé­ro 1 mon­dial est trop dur.

« Ce n’est pas la pre­mière fois que Djokovic fait face à un vent contraire. Vous devez prendre posi­tion pour lui, car il n’a pas tou­jours été trai­té équi­ta­ble­ment dans les médias. Il sait com­ment y faire face. Pendant ma col­la­bo­ra­tion avec lui, je l’ai vu presque comme un com­bat­tant de rue qui ne craint rien et n’a pas peur de l’opposition. Il est le meilleur de sa caté­go­rie et éga­le­ment res­pon­sable des autres joueurs, pour ain­si dire. Mais cela le rend plus fort car il vit cela depuis des années. Il a déjà rem­por­té huit fois l’Open d’Australie et est le favo­ri du tour­noi. Tout le monde sait ce que signi­fie jouer contre Djokovic à Melbourne », a argu­men­té le consul­tant pour Eurosport.