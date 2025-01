Battu par Novak Djokovic en quarts de finale de l’Open d’Australie après avoir pour­tant remporté le premier set face à un Serbe blessé, Carlos Alcaraz a pris une sacrée claque.

C’est en tout cas l’avis de notre confrère, Benoît Maylin, qui est égale­ment revenu sur un moment du match lorsque l’Espagnol semblait imiter Djokovic en train de boiter. Et pour Benoît, il n’y a même aucun doute.

🤦‍♂️ « Alcaraz a pris une énorme claque à l’Australian Open. Il s’est fait bouffer par un Djokovic blessé alors qu’il pensait le battre. »



« Il est rentré dans le jeu de Djokovic à tous niveaux, tennis­tique et mental. Pour un mec comme Alcaraz, c’est une énorme claque. Et d’ailleurs, le coup du : est‐ce qu’il s’est vrai­ment moqué de Djokovic alors qu’on pensait qu’il avait une crampe ? Bien sûr qu’il se moque de Djokovic, c’est une évidence. Et en plus, il le fait en regar­dant Ferrero. Il s’est fait litté­ra­le­ment bouffer par un mec qu’il pensait battre et je suis curieux de voir comment il va réagir. »