Alors que Richard Gasquet s’ap­proche irré­mé­dia­ble­ment de la retraite, Julien Cassaigne sent un engoue­ment parti­cu­lier autour de son joueur. L’entraîneur du Biterrois, tout récem­ment sorti du top 100 et opposé à Carlos Alcaraz au premier tour de l’Open d’Australie ce mardi, a donné son ressenti à nos confrères de L’Equipe.

« Il y a de la nostalgie. Les gens veulent le voir de plus en plus, ça va cres­cendo. Certains ne se sont pas rendu assez compte, pendant sa carrière, de son niveau et de sa longé­vité. Parce qu’ils ont été aveu­glés comme nous tous par Federer, Nadal et Djoko qui ont rendu normal le fait de gagner 20, 22, ou 24 Grands Chelems et tous les Masters 1000, ce qui est irréel. Mais passer 20 ans dans le top 100, c’est anormal. »