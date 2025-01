« Ne vous laissez pas berner. Ce n’est pas la première fois que nous voyons ce genre de chose », a déclaré John McEnroe lorsque Novak Djokovic, blessé à la cuisse gauche, a pris un temps mort médical contre Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’Open d’Australie, avant d’afficher un niveau de jeu impres­sion­nant et de s’imposer en quatre sets.

Deux jours plus tard, vendredi, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a été contraint d’aban­donner lors de sa demi‐finale face à Alexander Zverev. Dans des propos relayés par le média serbe Sportklub, Nole a été invité à réagir aux propos de McEnroe.

« Pour être honnête, je n’ai pas vu ces commen­taires, donc je ne peux pas en dire plus. Ce que je peux dire, c’est qu’il est toujours plus facile de juger et de criti­quer que de comprendre. C’est une leçon que j’ai apprise dans la vie », a répondu Djokovic.