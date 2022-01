Denis Shapovalov avait fait le plus dur en reve­nant à deux set partout. Rafael Nadal souf­frait de maux de ventre. Le Majorquin peinait physi­que­ment, enchaî­nait les doubles fautes (11 au total dans le match, son record !). Beaucoup de signes lais­saient présager une issue favo­rable pour le Canadien.

Et pour­tant. Face à un Nadal clai­re­ment diminué, vite débordé, souvent sur la défen­sive et qui lais­sait même passer quelques points, Shapo’ livrait des cadeaux à son adver­saire dans la manche déci­sive. Lorsque l’échange était engagé, le point dépen­dait de lui mais il gâchait en multi­pliant les fautes directes dans les moments clefs. Tendu, trop crispé, il lâchait son premier jeu de service beau­coup trop faci­le­ment. Dans le jeu suivant, il ratait deux balles de debreak immé­diates. Il ne parve­nait jamais à revenir face à un Nadal de nouveau plus à l’aise au service.

Rafa s’im­po­sait en cinq sets au bout de plus de 4 heures de jeu : 6–3, 6–4, 4–6, 3–6, 6–3.

Denis Shapovalov peut clai­re­ment s’en mordre les doigts même s’il a eu le mérite de revenir dans la partie. Il en fracas­sait sa raquette à la fin du match.

Rafael Nadal a lui une nouvelle fois fait preuve d’un sacré courage. Son match ressemble fina­le­ment à celui contre Karen Khachanov : une entrée en matière parfaite, un niveau incroyable pendant deux sets puis une baisse de régime physique. Et il s’en sort encore, dos au mur, en immense cham­pion et combat­tant qu’il est.

Il retrouve le dernier carré pour la première fois depuis 2019 à l’Open d’Australie. Il affron­tera pour une place en finale le vain­queur du duel entre Gaël Monfils et Matteo Berrettini.