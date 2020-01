Le Suisse estime que son duel face à John Millan lui a permis de récolter beaucoup d’informations sur sa forme alors qu’il est arrivé en Australie sans réels repères : « Ce duel va nous donner énormément d’informations à mon team et à moi. Il nous permet de savoir où j’en suis physiquement. Comme John Millman joue toujours presque de la même manière, avec la même intensité en face, tu produits logiquement le même effort ce qui peut créer une usure sur la même chaîne musculaire ou sur un muscle précis. Or je n’ai rien senti de tout ça durant le match. Je suis satisfait d’avoir bien encaissé un match pareil surtout à mon âge. Après c’est vrai que j’ai eu une petite baisse de régime au quatrième set. Mais je me suis senti très bien au cinquième. C’est assez normal, ces longs duels fonctionnent par vague. Il faudra voir comment je serai au réveil. Mais je me sentais fort physiquement à la fin. En ce sens, ce match est une mine d’informations. »