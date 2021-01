Les langues se délient. Et cela va rassurer les fans. Roger Federer a déclaré forfait pour l’Open d’Australie aussi et peut-être essentiellement parce qu’il ne voulait pas « subir » la quarantaine et ne pas voir sa famille pendant cinq semaines.

C’est en effet ce qu’affirme Andre Sa, directeur à Tennis Australia des relations avec les joueurs. au média le media Ace BandSports, Director of Player Relations for Tennis Australia Andre Sa. Federer qui connait bien cet ancien joueur du tour lui aurait dit : « Mec, ‘ai 39 ans, quatre enfants, 20 titre en Grand Chelem. Je n’ai plus vraiment le temps pour m’éloigner de ma famille pendant cinq semaines ».

Ces informations sont quelque part rassurantes car elles confirment que la raison du forfait de Roger Federer n’est pas uniquement sportive.

Et cela est aussi en phase avec ce que nous a dévoilé une de nos sources présente à Dubaï qui a pu voir Roger à l’entraînement dernièrement.