Un peu comme son match face à Alcaraz à Wimbledon cette année où il a volé sur pendant un set, le Mosellan a réalisé une deuxième manche stra­to­sphé­rique face à Zverev après être passé à côté du début de la rencontre.

Revenu à hauteur de l’Allemand, on aurait pu penser que le Tricolore allait livrer une vraie bataille. Au lieu de cela, il se fit breaké un peu bête­ment à 3–4 dans le 3ème set redon­nant confiance à Sascha. Dans la 4ème manche, le jeu fut plus décousu et Alexander était le plus fort lors des points importants.

Au final, cette défaite (1−6, 6–2, 3–6, 2–6) va laisser un petit goût amer au trico­lore même si en réalité, il manque à Ugo pas mal de choses pour riva­liser avec les meilleurs joueurs du circuit.

Zverev continue sa route sans avoir beau­coup puiser dans ses réserves. Ce dimanche, il a été solide sans jouer son meilleur niveau. En quart de finale, il affron­tera Tommy Paul qui mène 2 à 0 dans leurs confrontations.