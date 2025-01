Qualifié pour les quarts de finale de l’Open d’Australie, suite à l’abandon de Jack Draper (7−5, 6–1, ab.) Carlos Alcaraz a confié lors de l’in­ter­view sur le court qu’il allait regarder le match de son futur adver­saire, actuel­le­ment en cours entre Novak Djokovic et Jiri Lehecka.

« Ce gars appelé Novak Djokovic, j’ai joué quelques fois contre lui… (4−3 en faveur de Djokovic, ndlr) Avec Jiri aussi… (une fois : victoire d’Alcaraz ndlr) », a notam­ment glissé le quadruple lauréat en Grand Chelem.

Carlos Alcaraz says he’ll watch Djokovic and Lehecka’s match at Australian Open



“I’ll be watching… That guy called Novak Djokovic, I played a few times against him.” 😂



