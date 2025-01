Les trois matchs en 5 manches gagnés par Jack Draper ont pesé lourd et le Britannique n’aura résisté qu’un set face à un Alcaraz toujours aussi rapide et précis. Exténué, Jack a préféré abréger ses souf­frances au moment de débuter la 3ème manche (7−5, 6–1).

L’Espagnol qualifié pour les quarts de finale va arriver dans un état de frai­cheur assez excep­tionnel à ce niveau de la compé­ti­tion dans un tournoi du Grand Chelem.

On est sur que Carlos va regarder main­te­nant le choc entre Djokovic et Lehecka et tous les fans rêvent bien sur d’un choc face au Serbe. Ce serait la 8ème confron­ta­tion entre les deux cham­pions, le Serbe mène 4 à 3 avec notam­ment une dernière victoire incroyable lors de la finale olym­pique à Paris cet été.