Dans les colonnes de l’Equipe, l’ex‐joueur suédois a livré ses impres­sions après la formi­dable perfor­mance de Monfils face à Taylor Fritz.

« A 38 ans, Gaël n’a plus l’énergie pour courir comme un dératé pendant quatre heures. Il lui reste quand même sa phéno­mé­nale vitesse de dépla­ce­ment, qui lui permet de ramener des coups impos­sibles. Le seul qui peut lui être comparé est Carlos Alcaraz. De qui on peut aussi le rappro­cher par la joue qui se dégage de lui sur le court : il joue avec le sourire. Même quand il perd, il émane de lui quelque chose de positif. S’il était musi­cien, il serait Bob Marley. Quelqu’un d’unique, de cool et de créatif »