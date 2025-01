Sur le court après la victoire d’Alexander Zverev contre le Français Ugo Humbert en huitièmes de finale de l’Open d’Australie, l’in­ter­vie­weuse Andrea Petkovic (ex‐9e mondiale), a demandé à son compa­triote s’il avait un rendez‐vous après le match avec sa petite amie, Sophia Thomalla, lui faisant remar­quer qu’il prenait peu de temps sur le banc pendant les pauses.

« J’ai un rendez‐vous avec les courts d’en­traî­ne­ment un peu plus tard… Je ne sais pas, c’est la manière dont je suis. Je ne m’as­sois pas très long­temps. Mais je ne suis pas très stressé en réalité… Je suis rapide sur le court de tennis mais unique­ment sur le court de tennis… », a répondu le numéro 2 mondial avec un sourire.

« I have a date with the prac­tice court later » 🥰



The work doesn't stop for Alexander Zverev as the focus shifts to Tommy Paul 💪#AusOpen