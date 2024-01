Vainqueur en 5 sets de Ben Shelton (7−6 (4), 1–6, 6–7 (2), 6–3, 6–4, en 4h51 de jeu), le Français a encore proposé un jeu tactique, créatif et intel­li­gent. En face, l’Américain a baissé d’un cran notam­ment dans la manche déci­sive. Adrian aura la chance de jouer Novak Djokovic en huitièmes de finale.

Entre un expressif et un intro­verti, c’est le combat du feu et de la glace. C’est exac­te­ment ce qu’il s’est passé lors du duel entre Adrian et Ben. Un duel plein de suspens avec quelques points incroyables et un public souvent en fusion.

On ne peut être qu’ad­mi­ratif de la perfor­mance du trico­lore qui a pêché physi­que­ment dans le second set mais a su revenir dans la partie en s’ac­cro­chant sur chaque frappe de son adversaire.

La fin de la rencontre a été à l’image de ce match de boxe, alors que l’on pensait le Tricolore en posi­tion favo­rable (5 à 2 double break), Ben partait à l’abor­dage avec la fameuse énergie du déses­poir et beau­coup de talent pour revenir à 5–4. Le dernier jeu était tota­le­ment irrespirable.

Au final, Adrian maitri­sait ses nerf pour l’emporter en 5 manches comme lors de ces deux matchs précé­dents confir­mant que tout est possible même quand on à 35 ans et que l’on ne possède fina­le­ment pas un coup fatal.

𝐓𝐔 𝐄𝐒 𝐆𝐑𝐀𝐍𝐃 𝐀𝐃𝐑𝐈𝐀𝐍, 𝐓𝐑𝐄̀𝐒 𝐆𝐑𝐀𝐍𝐃 ! 🙌



Mannarino s'im­pose face à Ben Shelton au terme d'un match tita­nesque en cinq sets (7−6, 1–6, 6–7, 6–3, 6–4) ! Il retrou­vera Djokovic en 8es de finale

Magnifique.