Sur le plateau d’Eurosport, Justine Henin n’a pas été tendre avec Stefanos qui a été éliminé au premier tour.

« Cette contre perfor­mance n’est pas éton­nante. On se demande main­te­nant comment il va pouvoir réagir, s’en sortir. On se souvient tous de ce joueur qui rentrait sur le court en étant affamé, et il a bien failli remporter Roland‐Garros quand il était dans cet état d’es­prit. Mais tout cela fait partie du passé et la vraie ques­tion est de savoir s’il a vrai­ment envie de jouer. Il y a une vraie forme de lassi­tude, un manque d’en­ga­ge­ment. D’ailleurs, il s’en cache pas, il a assez lucide sur la période qu’il est entrain de vivre, le mal est vrai­ment profond »

