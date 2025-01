Ugo Humbert a fait une grosse prépa­ra­tion hiver­nale et il semble bien que le joueur trico­lore soit dans une nouvelle dyna­mique depuis son formi­dable tournoi de Bercy.

Interrogé par la FFT suite à sa victoire au premier tour lors d’un match où il a été mis en diffi­culté dans chaque set, le Tricolore a été très surpris par une statis­tique qui symbo­lise les chan­ge­ments qu’il a apportés dans son jeu.

🎙️ La réac­tion d’après‐match d’Ugo Humbert, solide vain­queur d’un Matteo Gigante accro­cheur au premier tour de l’Open d’Australie !#AusOpen pic.twitter.com/GAs5qT1RJy — FFT (@FFTennis) January 12, 2025

« C’est vrai j’ai cette stat !!!! Je suis monte 35 fois avec 25 points gagnants. Je suis content d’ap­prendre cela. C’est vrai que main­te­nant je monte plus souvent au filet. En fait cela est lié aux zones que je dois toucher quand je décide d’y aller. Avant j’avais vrai­ment peur, je pani­quais pour dire la vérité, main­te­nant ce n’est plus le cas et c’est aussi piur cela que je suis plus effi­cace et que j’ose plus »