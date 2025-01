Vainqueur en 5 manches face à Rinderknech, Frances a vécu un match plutôt épique.

« Je n’ai pas vrai­ment paniqué. Je me suis dit cela est fou. Quand j’ai vomi, je me suis surtout dit qu’il fallait que j’ai un peu de temps. Je perds donc le quatrième et je sais que je n’ai pas beau­coup d’énergie. Sur n’im­porte quel tournoi, j’aurai lâché l’af­faire mais dans un Grand Chelem, il faut tout donner. Je pense pas que mes problèmes sont liés à la chaleur après jouer à 11H ce n’est jamais facile, c’est en « plein » déjeuner. Au final, je suis heureux d’avoir réussi »