Gagner quand son adver­saire jette l’éponge sur une bles­sure n’est pas toujours simple.

C’est ce qu’a vécu Belinda Bencic face à Naomi Osaka, ce vendredi au troi­sième tour, alors que la Japonaise a aban­donné après avoir perdu le tie‐break du premier set.

Invitée à mettre un message sur la caméra, la Suissesse a eu un geste de grande classe en souhai­tant un prompt réta­blis­se­ment à son adversaire.

Belinda Bencic signs the camera after Naomi Osaka retired from their match at the Australian Open :



“Get well soon mama” ❤️ pic.twitter.com/ugD0WZ3jWC