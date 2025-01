Battu dès le premier tour de l’Open d’Australie, comme à Brisbane pour son grand retour, Nick Kyrgios a lâché une petite bombe en confé­rence de pres­sion en annon­çant qu’il ne rejoue­rait proba­ble­ment plus en simple à Melbourne.

« De manière réaliste, je ne me vois pas rejouer en simple ici, alors… Oui, c’était spécial. C’est vrai que c’était très bien. Je ne voulais pas jeter l’éponge et aban­donner. Je souf­frais physi­que­ment. Je respecte mon adver­saire. Les fans ont attendu des heures pour me voir jouer. Mais c’est vrai que je ne me vois pas rejouer un match en simple ici », a déclaré l’Australien, diminué depuis sa grave bles­sure au poignet.