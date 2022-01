Lauréat de Roland‐Garros en 1959 et 1960, Nicola Pietrangeli, 88 ans, s’est récem­ment exprimé sur le cas Novak Djokovic dans la presse italienne. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses propos sont plus que limites.

« Si, à la fin, le gouver­ne­ment austra­lien auto­rise Novak Djokovic à entrer sur le terrain et à défendre son titre à l’Open d’Australie, les autres joueurs de tennis devraient faire grève et le laisser seul sur le court contre ses collègues anti‐vax. De mon point de vue, ceux qui ne sont pas vaccinés ne devraient pas être auto­risés à se rendre en Australie. Quoi qu’il en soit, nous espé­rons qu’une déci­sion sera prise le plus rapi­de­ment possible et que cette vilaine affaire prendra fin. Djokovic, en premier lieu, mais aussi la fédé­ra­tion austra­lienne de tennis, qui a tout fait pour qu’il soit sur le court, n’ont pas de chance. C’est une mauvaise publi­cité pour notre sport. »