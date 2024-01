Aryna Sabalenka a de la mesure.

Alors qu’elle a étrillé l’Ukrainienne Lesia Tsurenko (6−0, 6–0), ce vendredi au 3e tour de l’Open d’Australie, la Biélorusse et tenante du titre a décidé de rester calme et de ne pas s’enflammer.

« Comme le montrent les défaites de certaines des meilleures joueuses lors des matchs précé­dents, tout peut arriver, je ne veux donc pas me projeter trop loin. Je me concentre juste match par match. J’essaie juste de faire de mon mieux et de me préparer du mieux que je peux pour chaque match. »