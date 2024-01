En Australie, un groupe de suppor­ters passionnés met le feu à chaque fois qu’un Français est sur le court et cela favo­rise évidem­ment la perfor­mance de nos Bleus qui se sentent toujours soutenus comme l’a précisé Ugo Humbert en confé­rence de presse.

« Il faut dire que les gars m’ont bien poussé ! Il y avait le petit clan fran­çais, j’ai adoré. Il y en a un que je connais depuis un an. Je lui ai dit : « Écoute, je joue sur un petit court, je veux une ambiance Coupe Davis. » (sourire) Du coup les mecs étaient chauds ! Ils m’ont poussé. À la fin, j’étais trans­cendé. J’ai adoré. J’ai fait deux passings incroyables. Je me dépla­çais super bien. Je sentais que ça ne pouvait plus m’échapper. La sensa­tion était hyper agréable. »