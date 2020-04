Invité d’un chat vidéo pour le compte de Tennis Channel, Tennys Sandgren a été forcément interrogé sur son quart de finale mythique face à Roger Federer à l’Open d’Australie où il est passé très près de la victoire puisque le Suisse a sauvé sept balles de match.

Malgré sa défaite cruelle, cela restera pour lui un événement important d’autant qu’il en a tiré une vraie ligne de conduite à mettre en place sur le court : « Dès l’échauffement, j’étais assez tendu, ce n’est pas simple de se retrouver face à un joueur que tu as plus souvent vu à la télé que face à toi de l’autre côté du filet. Après cette défaite m’a aussi fait prendre conscience que même si tu es loin au score, que tu es mal, l’idée est de garder son calme pour espérer revenir et l’emporter. C’est ce que Roger a réalisé. »