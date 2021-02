Vainqueur de Kukushkin (7–6 (2), 6–2, 6–3) qu’il n’a­vait jamais joué, l’Autrichien a expli­qué qu’il était un peu ner­veux tout en confir­mant que la sur­face était très rapide : « C’est rapide oui, et cela ne me favo­rise pas mais il faut savoir s’a­dap­ter, c’est ce que nous fai­sons toute la sai­son » a com­men­té Thiem. Mais c’est sur le fait qu’il n’y ait pas de juges de lignes qu’il a sur­pris son audi­toire : « Je trouve cela super, et sans vou­loir remettre en cause leur tra­vail je pense que cela évite les erreurs. Cela va dans la bonne direc­tion » a affir­mé Dominic.

Des mots presque « cho­quants » pour le tra­vail des arbitres et qui ne sont pas jutes car il existe une vraie marge d’er­reur avec le Haw‐Eye.