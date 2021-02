Les matchs se suivent et ne se res­semblent pas pour le Stefanos Tsitsipas. Après avoir été expé­di­tif face à Gilles Simon puis embar­qué dans un match mara­thon face à Kokkinakis en 5 sets et en plus de 4h30 de jeu, le Grec s’est ras­su­ré ce matin face au Suédois Ymer (95e mon­dial) avec une vic­toire facile 6–4 6–1 6–1 en 1h36. Interrogé en confé­rence de presse sur la bles­sure de Djokovic hier, le numé­ro 6 mon­dial ne se montre pas vrai­ment optimiste :

« Je ne sais pas s’il est bles­sé, mais ce que je peux dire, c’est que lorsque j’ai été bles­sé en jouant contre lui à Roland Garros et que j’ai conti­nué sur le ter­rain, la bles­sure s’est aggra­vée et je n’ai pas pu jouer en com­pé­ti­tion comme je le vou­lais ».

Concernant sa pres­ta­tion du jour, Tsitsipas se féli­cite de son niveau de jeu : « Je suis entré sur le court un peu en manque de sen­sa­tions, je ne sais pas pour­quoi mais je me sen­tais ner­veux et un peu stres­sé. Peu à peu, je me suis habi­tué au fait de jouer dans un grand stade et sans public. J’ai fini par très bien jouer. C’était impor­tant d’a­voir un match comme celui‐ci après avoir souf­fert avec Thanasi (Kokkinakis). »