Après un parcours assez fantas­tique sur une surface qu’il n’a pour­tant jamais porté dans son coeur, Alexander Bublik est tombé sur un os en quarts de finale de Roland‐Garros.

Totalement surclassé par Jannik Sinner ce mercredi malgré une belle résis­tance dans le deuxième set (6−1, 7–5, 6–0), le Kazakhstanais a livré ses premières impres­sions en confé­rence de presse d’après match.

« Quand j’ai dit à l’époque qu’il n’était pas humain, c’était une blague. Il était si jeune et déjà telle­ment concentré sur son jeu. Il a atteint la finale cette année‐là, à Miami, en 2021. Aujourd’hui, il fait partie des deux meilleurs joueurs mondiaux. Il mérite la première place mondiale. Il est multiple vain­queur de Grand Chelem. C’est quelque chose que peu de gens peuvent atteindre. Donc, pour moi, comme je l’ai dit à maintes reprises, il est dans une autre dimen­sion dans tous les aspects du jeu. Pouvoir l’af­fronter une autre fois, c’est vrai­ment une expé­rience enri­chis­sante, et on essaie d’en tirer quelque chose, du positif. Voyez‐vous, je lui ai fait un peu de mal au deuxième set, ce qui me donne un peu d’es­poir pour les prochaines fois où je vais affronter des joueurs simi­laires, des joueurs de haut niveau, par rapport à ce que je suis capable de leur infliger. C’est donc ce qui était impor­tant pour moi, mais de son côté, je pense que son tennis a déjà tout prouvé, et il restera au sommet pendant encore des années. »