Le tennis trico­lore est à la fête lors de ces quali­fi­ca­tions de Roland‐Garros.

Quelques heures après l’in­croyable et impro­bable quali­fi­ca­tion de Lucas Pouille pour le grand tableau, c’est au tour de l’an­cienne 39e joueuse mondiale, Fiona Ferro, de réaliser la même perfor­mance. Opposée ce vendredi à l’Australienne Jaimee Fourlis (150e), l’an­cienne huitième de fina­liste à la Porte d’Auteuil s’est imposée en trois manches après 2h15 de jeu : 6–3, 2–6, 6–4.

Redescendue au 462e rang mondial après plusieurs bles­sures et une plainte déposée contre son ancien entraî­neur pour viol lors­qu’elle était adoles­cente, Ferro, comme Pouille, est en train de réaliser un formi­dable come back au plus haut niveau pour le plus grand plaisir du public fran­çais qui ne demande qu’à vibrer.