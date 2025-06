Diabétique depuis l’âge de trois ans, Alexander Zverev est‐il diminué physi­que­ment face à Novak Djokovic ce mercredi soir en quarts de finale de Roland‐Garros ? C’est la ques­tion que se pose notam­ment le jour­na­liste Benoît Maylin.

« Je me demande quand même si Zverev n’a pas eu une crise de diabète, dans le deuxième set, quand il s’est plié en deux, comme s’il avait un haut‐le‐cœur. Et que depuis, il gère la situa­tion. Parce qu’il ne propose plus rien. Il est tota­le­ment neutre. Va‐t‐il pouvoir revenir ? »

Va‐t‐il pouvoir revenir ? — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) June 4, 2025

Réponse en confé­rence de presse…