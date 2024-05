Fraîchement auréolé de l’ATP 250 de Genève, Casper Ruud aborde Roland‐Garros avec le plein de confiance. Cependant, le Norvégien refuse de se ranger parmi les favoris de Roland‐Garros alors qu’il reste pour­tant sur deux finales d’affilée.

En confé­rence de presse, le 7e joueur mondial, peut‐être un peu effrayé par ce statut et la concur­rence, n’a pas osé se mettre dans cette catégorie.

« Non, abso­lu­ment pas. Je ne me mettrais jamais dans le top 3 des favoris pour le titre, cela me mettrait trop de pres­sion sur les épaules. J’inclurais certai­ne­ment Novak Djokovic. Il faut voir comment se sentent Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Rafael Nadal. Il est indis­pen­sable de les mentionner. On doit parler de Top 4 ici. Rafa a 14 titres de Roland‐Garros à son actif. Carlos et Sinner sont les meilleurs de la jeune géné­ra­tion. Je pense que ce serait un beau Top 4. »