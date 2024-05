Brillamment sortie des quali­fi­ca­tions de Roland‐Garros un an après avoir reçu une invi­ta­tion, la Française Leolia Jeanjean a hérité du pire tirage au sort possible au premier tour. En effet, ce lundi, la 143e joueuse mondiale défiera tout simple­ment la numéro 1 mondiale et quasi intou­chable, Iga Swiatek.

Interrogée par nos confrères du Midi Libre, Leolia a quand même tenté de trouver quelques motifs d’espoir.

« C’est sûr que ce n’est pas n’importe qui, la chance que j’ai c’est que je peux trouver énor­mé­ment de matches pour essayer d’avoir un plan tactique contre elle. Comparé à elle, qui n’a aucune idée de qui je suis. Donc elle ne sait pas du tout comment je joue, c’est un match très parti­cu­lier à préparer. Je joue une fille qui, en ce moment, est en très grande confiance. »