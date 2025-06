Après sa défaite contre Coco Gauff en finale de Roland‐Garros (7−6, 2–6, 4–6), Aryna Sabalenka avait tenu des propos qui ont beau­coup fait parler. La numéro un mondiale esti­mait que sa rivale avait triomphé, non pas « parce que [Gauff] a joué incroya­ble­ment bien, mais parce qu’[elle] a commis beau­coup trop d’erreurs ».

Un avis non partagé par Chris Evert. La septuple cham­pionne de Roland‐Garros estime que la Biélorusse n’a pas su s’adapter aux condi­tions météo­ro­lo­giques de la finale, contrai­re­ment à la nouvelle reine de la Porte d’Auteuil.

« Quand on a entendu Aryna dire que c’était la pire [finale], je me suis dit « Wow ! Il faut s’adapter ». C’est la même chose des deux côtés. Il faut s’adapter. Si vous êtes numéro un ou numéro deux mondial, vous devriez savoir comment jouer quand il y a du vent. Ça tour­billon­nait. Eh bien, vous savez quoi ? Vous devez vrai­ment être prête et préparé pour le coup plus rapi­de­ment et vous devez être consciente de cela et rendre le terrain plus petit et ne pas aller vers les lignes tout le temps s’il y a autant de vent. C’était la même chose pour les deux, mais je pense que Coco s’est mieux adaptée », estime l’an­cienne numéro un mondiale dans des propos relayés par The Tennis Gazette.