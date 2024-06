C’est la grosse infor­ma­tion de cette journée de mardi.

Quelques heures après avoir fait part de ses doutes concer­nant sa parti­ci­pa­tion aux quarts de finale de Roland‐Garros suite à sa bles­sure au genou survenue lors de sa victoire en cinq sets face à Francisco Cerundolo ce mardi, Novak Djokovic a annoncé son forfait ce mardi après les résul­tats de son IRM qui ont révélés une déchi­rure du ménisque.

Un énorme coup dur pour le Serbe qui visait une 25e victoire en Grand Chelem sur cette quinzaine.

On va désor­mais attendre d’en savoir plus sur la durée de son indis­po­ni­bi­lité alors que Wimbledon doit débuter dans moins d’un mois (du 1er au 14 juillet) et les Jeux olym­piques dans moins de deux mois (du 26 juillet au 11 août).