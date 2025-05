Après sa déroute contre Cameron Norrie, l’at­ti­tude de Daniil Medvedev a beau­coup fait parler. S’il a bien serré la main de son bour­reau du jour, le 11e joueur n’a pas pris le temps de saluer l’ar­bitre de chaise.

Interrogé en confé­rence de presse sur cet épisode, le lauréat de l’US Open 2021 a évoqué un simple oublie.

« Je crois que j’ai oublié. J’y ai pensé en sortant du court. Il n’y avait aucun problème, et j’adore Renaud (Lichtenstein). Cinq minutes après le match, je me suis dit : ‘Est‐ce que j’ai oublié la poignée de main ?’. Je me suis dit que non. La prochaine fois que je vais le croiser, je lui dirai, mais j’étais telle­ment déçu de perdre. Mais il n’y avait abso­lu­ment aucun problème avec lui. Je l’adore. »