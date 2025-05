Sèchement battue au premier tour de Roland‐Garros ce mardi par la Polonaise Magdalena Frech (7−6, 6–0), Ons Jabeur avait des choses à dire lors de son passage en confé­rence de presse d’après match.

Et comme les années précé­dentes, l’af­fiche de la session de nuit cris­tal­lise les tensions alors qu’aucun match féminin n’a pour l’ins­tant été programmé par l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi et la chaîne qui diffuse ces fameuses night sessions, Amazon Prime Video.

Et la Tunisienne ne mâche pas ses mots.

« C’est un peu ironique. Ils ne montrent pas le sport féminin, ils ne montrent pas le tennis féminin, et puis ils posent la ques­tion : ‘Oui, mais les fans regardent surtout les hommes’. Bien sûr qu’ils regardent plus les hommes parce qu’on montre plus d’hommes. Tout est lié. C’est une honte de la part de la Fédération, une honte de la part de Prime Video, peu importe comment on appelle la télé­vi­sion, d’avoir signé un tel contrat. Beaucoup de grandes joueuses méritent d’être là. L’un des matchs de lundi était celui entre Naomi Osaka et Paula Badosa. Un match incroyable. Elles étaient censées être en session de nuit. Comme l’année dernière quand Iga Swiatek et Naomi Osaka étaient censées être là. Je ne sais pas de quel genre de fans ils parlent. Je sais que je suis une fan et que regar­de­rais ce match. »