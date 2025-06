-Darren Cahill, co‐entraîneur de Jannik Sinner, s’est exprimé avan la demi‐finale qui oppo­sera son joueur à Novak Djokovic ce vendredi 6 juin.

Le Serbe qui avait connu une baisse de confiance ces derniers mois a retrouvé du poil de la bête, et celui qui s’est exprimé au micro de TennisItaliano l’a bien compris.

Cahill 🎙️



« Se un mese fa mi aveste chiesto di firmare per la finale del Roland Garros, avrei detto : ‘Dove è che devo farlo?’. Quindi per noi è molto ecci­tante e anche per Jannik è lo stesso. Sinner deve entrare nel ritmo della gara e recu­pe­rare auto­ma­tismi, ma migliora ogni… pic.twitter.com/wy811lRoch — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) June 5, 2025

« Si on m’avait demandé il y a un mois de signer pour la finale de Roland‐Garros, j’au­rais dit : ‘Où dois‐je le faire ?’ C’est donc très exci­tant pour nous. Jannik doit trouver le rythme du match et retrouver ses auto­ma­tismes, mais il progresse de jour en jour. Je ne sais pas si cela suffira pour gagner Roland‐Garros, mais l’es­sen­tiel est de ne pas trop se projeter. À chaque tour, le défi devient plus diffi­cile, et il n’y en a pas de plus diffi­cile que d’af­fronter Djokovic en demi‐finale. À en juger par sa perfor­mance contre Zverev, Nole est en pleine forme, sacré­ment dangereux. »