Après sa victoire face à Alexander Zverev en quarts de finale de Roland‐Garros, Novak Djokovic s’est prêté au jeu de l’interview sur le court, menée par Alex Corretja. L’ancien joueur espa­gnol l’a invité à se rasseoir un instant sur sa chaise pour partager ce qu’il avait en tête au moment de servir pour le match, à 5–4 dans le quatrième set.

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem a répondu en fran­çais, avec fran­chise et une pointe d’humour :

« À quoi j’ai pensé ? ‘Fais le service connard’ (sous entendu : ‘sers bien connard’). Non, rien, je n’ai rien dit… (rires) Il vaut mieux que les enfants n’écoutent pas ce que je viens de dire. Non, je pense avant tout à respirer car il y avait beau­coup d’in­ten­sité dans les échanges. Il n’y a pas beau­coup de temps de récu­pé­ra­tion. Je pense aussi à ce que je dois faire tacti­que­ment. Je me suis dit que je pouvais tenter quelques services volées. À ce moment, c’est surtout de l’in­tui­tion. Tout le moment passé à l’en­traî­ne­ment sert pour ce genre de moment »