Chris Evert vole au secours de Roger Federer. Comme Andy Murray, l’ancienne numéro une mondiale comprend parfai­te­ment la déci­sion du Maestro et estime qu’il fait bien de se préserver pour Wimbledon, le véri­table objectif de sa saison. Celle qui a remporté 18 titres du Grand Chelem pense que le Suisse a telle­ment donné au tennis qu’il peut faire ce qu’il veut.

« Je pense que Roger a carte blanche pour faire ce qu’il veut. Il a 39 ans, son objectif est Wimbledon sur gazon, son tournoi de rêve, où les échanges sont plus courts et il privi­légie la mobi­lité et la puis­sance. Je pense qu’il était surpris d’être arrivé à la deuxième semaine à Roland Garros où il prenait les matchs comme des matchs d’en­traî­ne­ment. Mais évidem­ment avec l’usure, quand il n’a pas joué depuis si long­temps, il peut y avoir des ravages sur un corps de 39 ans. Je suis à 100% derrière lui et cela ne devrait pas être un coup dur pour le tournoi. Il veut être le mieux préparé pour Wimbledon. »