Hugo Gaston est grand, très grand ! Le Français, après une rencontre mémorable où il aura littéralement baladé Stan Wawrinka, s’est qualifié pour les huitièmes de finale de Roland Garros pour sa toute première participation ! Magnifique !

Difficile de ne pas s’extasier devant une telle prestation. A 20 ans et classé 239e mondial, le Toulousain s’est offert sur un plateau le vainqueur de l’édition 2015 Stan Wawrinka au troisième tour. Un exploit retentissant d’autant que le niveau de jeu de Gaston a été phénoménal. Il a tout simplement essoré le champion Suisse à base d’amorties et de coups droits « à la Naal ». Gaston était dans la zone comme on dit dans le jargon du tennis.

Cerise sur le gâteau, le vainqueur de l’Orange Bowl en 2017 s’est même permis de coller un 6-0 à un Suisse totalement médusé. S’il vous plaît !

Il s’impose finalement, 2-6, 6-3, 6-3, 4-6, 6-0 après une rencontre exceptionnelle ! Qualifié pour les huitièmes de finale, Gaston affrontera le double finaliste en titre, récent vainqueur de l’US Open et favori à la victoire finale, le numéro 3 mondial Dominic Thiem.

Un énorme morceau, mais avec un tel niveau de jeu et de concentration, qui sait jusqu’où peut aller le dernier joueur français en lice sur ces Internationaux de France.

Merci Hugo !