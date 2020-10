Pas commode Alex Kenin. Apparu aux côtés d’Emmanuel Planque dans les tribunes du court Philippe Chatrier, ce lundi, lors du match entre Fiona Ferre et Sofia Kenin, le père de cette dernière a « pris la mouche » alors que l’entraîneur de la Française avait choisi de se placer juste au dessus de la box américaine, certainement pour mieux voir. Un changement de place que Alex Kenin n’a pas apprécié. Il a donc décidé d’aller s’asseoir à côté de lui en signe de « protestation ».

Les faits sont racontés par un autre entraîneur ayant parlé au coach et papa de Sofia Kenin : « Je suis allé lui demander ce qu’il était allé faire après le premier set ! Il m’a répondu que c’était Emmanuel Planque qui s’était trompé de box en début de match. Il avait demandé à ce qu’on le bouge, mais rien n’a été fait. Après un set, il a dit que ça l’avait gavé, et qu’il était allé s’asseoir près de Planque. Et il a ajouté : « Et j’ai bien fait, vu le score (2-6, 6-2, 6-1 pour Kenin)… ». (propos rapportés par le journal L’Équipe.)