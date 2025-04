Dimanche 25 mai, à l’issue de la journée d’ou­ver­ture de son édition 2025, Roland Garros va rendre hommage à Rafael Nadal. La FFT promet des surprises sans en dire vrai­ment plus, il faut bien ménager le suspens.

Forcément, on voit fleurir un peu partout des prédic­tions sur ce moment, qui arrive malgré tout un peu tard depuis que Nadal a rangé sa raquette.

Mais bon, le board de Roland Garros n’y est pour rien d’au­tant qu’il avait déjà prévu quelque chose l’année dernière.

De notre côté, on va aussi se laisser aller à faire des voeux pour que la fête soit belle mais l’on sait que la clé de cet hommage est liée à la présence de son rival et ami : Roger Federer.

Après, évidem­ment il faudra aussi que toute sa famille soit là, son fils, sa femme, ses parents, son clan, son agent, et sa soeur qui l’a accom­pagné dans tous ces nouveaux projets qui animent sa vie de retraité du sport de haut‐niveau.

Et comme Rafa est avant tout un joueur de tennis, le nec le plus ultra serait de le voir taper la balle en mode relax avec son bandeau, son coup droit lasso, juste une dernière fois dans son jardin intime, là où quatorze fois, il a fait chavirer le Chatrier, là où il a inventé une façon unique de jouer sur l’ocre.

Avec ces trois ingré­dients et une petite dose de Djokovic, Murray, Thiem, Tsonga etc, on aura clôt en beauté le sujet, celui du plus grand joueur de tous les temps sur terre battue.