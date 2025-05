En grand cham­pion qu’il est, Jannik Sinner, ultime adver­saire ce jeudi après‐midi de la carrière de Richard Gasquet, n’a jamais baissé le pied, comme une marque de respect pour le joueur et sa carrière.

Invité à s’ex­primer sur le court après sa victoire face au Biterrois, le numéro 1 mondial lui a rendu un vibrant hommage.

« Nous avons une excel­lente rela­tion en dehors même si nous appar­te­nons à une géné­ra­tion diffé­rente. C’est diffi­cile pour moi de prendre la parole. C’est ton moment. Quand on n’a pas des personnes extra­or­di­naires autour de nous, c’est diffi­cile de réaliser une carrière comme la tienne. Tu as joué pendant une ère excep­tion­nelle et tout le monde se souviendra de ton empreinte. Félicitations pour ton extra­or­di­naire carrière et pour la magni­fique personne que tu es. C’est un nouveau chapitre pour toi. »