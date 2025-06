Consultant pour TNT Sports, pendant la quin­zaine de Roland‐Garros, John McEnroe était aux commen­taires de la finale oppo­sant Jannik Sinner à Carlos Alcaraz.

Dans des propos relayés par le Corriere dello Sport, « Big Mac » a clai­re­ment donné sa préfé­rence entre les deux joueurs. Sa sensi­bi­lité va plus en faveur du numéro deux mondial.

« La person­na­lité ne se construit pas faci­le­ment, je le dis d’ex­pé­rience : on naît avec. Alcaraz a du charisme, c’est pour­quoi leurs défis sont si élec­triques. Tous deux ont des éléments uniques. Carlos est le jeune homme le plus talen­tueux que j’aie jamais vu tenir une raquette, Jannik n’est pas loin derrière. Alcaraz est plus brillant, Sinner est plus constant. Je suis frappé par le son de la balle de Jannik : je n’ai jamais rien entendu de tel. C’est comme choisir entre les Beatles et les Stones. Nous parlons de groupes qui, comme Jannik et Carlos au tennis, ont marqué l’his­toire. Alcaraz ? J’espère qu’ils ne le ruine­ront jamais, avec ses hauts et ses bas. Il sait se mettre dans le pétrin et s’en sortir avec une faci­lité décon­cer­tante. Carlos est le plus beau cadeau que la géné­ra­tion post Big Three puisse nous offrir. Et c’est le seul joueur de tennis pour lequel je paie­rais un billet ».