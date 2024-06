Alors que le choc tant attendu de ces demi‐finales de Roland‐Garros entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner est loin de tenir ses promesses, en raison notam­ment de pépins physiques qui semblent toucher les deux joueurs, c’est pour l’ins­tant l’Italien qui fait la course en tête après le gain d’un troi­sième set sans rythme.

Consultante pour France TV, Justine Henin a résumé à sa manière cette rencontre très diffi­cile à lire.

« C’est complè­te­ment irra­tionnel ce qu’il se passe sur ce court. On voit les deux joueurs qui luttent mais à diffé­rents niveaux. Il y en a un qui lutte dans sa tête et son jeu et l’autre qui lutte sur le plan physique. Et à ce jeu là, Sinner a été capable, sur l’instant, de gérer un moment délicat. Dans la deuxième manche, Alcaraz était revenu dans le coup, aidé par un Sinner qui cédait plus de terrain. Mais fina­le­ment, l’Espagnol n’a jamais vrai­ment trouvé un cap, une ligne de conduite. On le sent perdu et ses fautes directes en disent long sur son état émotionnel. »