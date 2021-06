Le joueur russe est arrivé « aller­gique » à la terre battue, il est entrain d’en devenir un « spécia­liste » si l’on analyse avec minutie son tournoi. Hier, face à Garin il a été impres­sion­nant même si le jeu du chilien pouvait aussi lui permettre de briller.

Face à Stefanos Tsitsipas, ce ne sera pas pareil, la balle du Grec est plus complexe, moins franche. En plus, Stefanos sait aussi lui imprimer de l’effet, varier.

Quoi qu’il en soit Daniil est arrivé sans repères à Roland‐Garros. Dix jours plus tard, il a main­te­nant des certi­tudes : « J’avais dit avant le tournoi que je joue exac­te­ment comme sur les surfaces rapides. Après, c’est quand même diffé­rent. Tu peux quand même glisser plus, donc tu ne peux pas gagner tous les points avec un service, un coup droit. Il faut travailler un peu. J’arrive à le faire. Je bouge très bien. Je cours très bien, donc ce n’est pas très facile de faire un coup gagnant contre moi. Il n’y a que du positif. Oui, encore une fois, pour me battre, il faut bien jouer. C’est très satis­fai­sant de savoir cela. Plus tu vas loin en tournoi, plus les gens sont forts, comme Stefanos qui peut très bien jouer. Donc cela va être un bon match »