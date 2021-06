Via son compte Instagram, Matteo Berrettini, qualifié pour les 1⁄ 4 de finale sans jouer a tenu à passer un message à Roger Federer. C’était impor­tant pour l’Italien qui est l’un des plus grands fans du Suisse comme il l’a souvent expliqué. Matteo parle bien sur aussi de Wimbledon où comme il le dit, il espère le rencon­trer mais le plus tard possible.

Le forfait de Federer n’est pas une bonne nouvelle pour le vain­queur du duel entre Djokovic/Musetti car il est clair que le temps de repos supplé­men­taire dont va béné­fi­cier Berrettini pourra être décisif sur un gros match en quart de finale.