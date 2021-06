Daniil Medvedev commence à impres­sionner dans ce Roland Garros. Grâce à sa victoire facile contre Cristian Garín (6–2, 6–1, 7–5), il est qualifié pour les quarts de finale. Le Russe, qui n’avait jamais gagné un match porte d’Auteuil avant 2021, semble mieux appré­hender la surface. A tel point qu’il est devenu un candidat crédible pour atteindre la finale d’autant plus que Novak Djokovic et Rafael Nadal ne figurent pas dans sa partie de tableau. En confé­rence de presse, il a expliqué qu’il s’agit d’un véri­table plus pour aller loin dans le tournoi.

« Novak et Rafa ont montré plusieurs fois que ce sont des grands cham­pions, notam­ment lors des Grands Chelems. Et puis bien sûr, plus on les rencontre tard, mieux c’est. C’est comme cela. De les avoir de l’autre côté du tableau, cela nous rend heureux, que ce soit moi, Zverev ou Tsitsipas, parce qu’on sait que l’on peut faire une finale sans les voir et tout d’un coup, on peut avoir la possi­bi­lité de les battre lors de la finale. C’est la meilleure chance pour nous. Pour parler de Rafa, il a déjà gagné 13 fois ici. Il ne perd quasi­ment jamais aucun set. Plus on le rencontre tard, mieux c’est. Si on le rencontre trop tôt, cela peut être difficile. »