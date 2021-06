Daniil Medvedev ne manie jamais la langue de bois.

Déçu par sa défaite, par un match de gala joué devant des tribunes vides, le Russe a envoyé du bois en confé­rence de presse : « C’est drôle parce que, hier, j’ai commencé la troi­sième saison de Drive to survive et je pense que le deuxième épisode s’appelait Cash is King. Je ne sais pas pour­quoi cela s’appelle ainsi, mais au début de la pandémie, ils étaient en Australie, ils étaient prêts à courir et ils ont demandé à Lewis Hamilton ce qu’il pensait de faire la course dans les condi­tions actuelles. Il a répondu qu’il ne savait pas ce qu’on faisait ici. On lui a demandé : « Pourquoi penses‐tu qu’ils font quand même la course ? ». Ils ont dit Cash is King. Notre match était le match du jour. Donc Roland‐Garros préfère Amazon aux spec­ta­teurs. Je pense que c’est une bonne chose quand on a des spon­sors, parce que c’est comme cela que nous, en tant que joueurs, nous arri­vons à gagner de l’argent. Mais cette fois‐ci, cette année, on avait plus de public à Roland‐Garros, nous obte­nons 15 % en moins de récom­pense. La ques­tion est : où est l’argent d’Amazon ? »